حملة أمنية مكبرة بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 طبنجة- 4 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 17 متهما.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.