رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فياض: وسائل تطبيق التقنية اللاتلامسية هدف جديد لجذب السائحين

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 م
جوزيف فياض
جوزيف فياض
فاتن غلاب
طباعة
كشفت eMarketer المتخصصة للأبحاث الفندقية، أن مستخدمي السفر يقضون وقتًا أطول على وسائل الإعلام الرقمية بمعدل 6.41 ساعة في اليوم مقارنةً بـ 5.30 ساعة يوميًا لجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف والمجلات، لذا يتعين على أصحاب الفنادق الآن الاعتماد على تطبيق استراتيجيات تسويق جديدة وتطويرات رقمية أكثر تحديدًا، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية داخل غرفة الفندق، وذلك بهدف المحافظة على البقاء في الصدارة.

وقالت إن التقنية اللاتلامسية وأنظمة برامج الفنادق التي تم تطويرها وترقيتها وتطبيقات ضيوف ونزلاء الفنادق المتكاملة وغرف النزلاء الذكية مجرد بعض من أهم الاتجاهات التكنولوجية التي يجب على أصحاب الفنادق في الشرق الأوسط اعتمادها وتبنيها لجذب العملاء سواءّ الجدد أو الحاليين

وأكد جوزيف فياض، مدير قسم تقنية المعلومات في مجموعة تايم العالمية، أن تفشي وباء (كوفيد-19) بلا شك أدى إلى تسريع الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لمواكبة احتياجات ومتطلبات مستخدمي السفر الذكي، وسيكون لتنفيذ وتبنّي التقنيات الغامرة التي توفر للضيوف جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الذكية التي تسمح لهم بدخول غرفهم بالفندق وتغيير درجة الحرارة والاتصال بالمصعد وحجز الرحلات وطلب خدمات الغرف الدور الأكبر في مساعدة الفنادق على التسريع من عملية التعافي والانتعاش وتحقيق التميز عن بقية منافسيها.

وأشار إلى أن قيام مجموعة بإجراء وتطبيق الترقيات والتحديثات التقنية الجديدة لجذب مستخدمي السفر الذكي ونزلاء الفندق وضيوفه المهووسين بالتقنية، بحيث يشمل ذلك كل شيء ابتداءً من القوائم والضمانات الرقمية داخل الغرف إلى تطبيق الهاتف المحمول، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع مزود حلول الضيافة نيوركا (Neorcha)، والذي يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى الغرفة والتحكم بها والقيام بحجوزات للمطاعم والمنتجع الصحي.

وأوضح أنه يتم أيضًا الاهتمام بتحقيق سعادة ورضا ضيوف ونزلاء الفندق من خلال أداة برمجية تسمح من خلالها لطاقم عمل خدمة النزلاء بإدارة جميع طلبات ومشاكل الضيوف والنزلاء على الفور من خلال تعيين الإدارة المناسبة لتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بكفاءة وجودة عالية، وذلكً في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بإطلاق بروتوكول التعقيم الجديد Sanitized & Ready الخاص بها بالشراكة مع مزود حلول النظافة Diversey فحسب، بل قدمت أيضًا مجموعة من المبادرات اللاتلامسية، والتي تشمل واحدة منها إمكانية تسجيل الوصول والمغادرة بدون تلامس، كما كشفت المجموعة أيضًا عن خطط لتنفيذ تدريب رقمي بهدف ضمان قدرة أعضاء فريق العمل على توجيه الاستراتيجيات المتعلقة ببيئة التكنولوجيا الرقمية.
 
وأضاف: "لقد كان تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية في مجموعة تايم للفنادق أحد أساسيات نجاحنا على مر السنين، ومع دخول موجة جديدة من التكنولوجيا إلى هذه الصناعة، فقد أصبح من الضروري أن يكون لدينا الأشخاص المناسبين في المكان المناسب من أجل مواكبة وإجراء التغييرات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير