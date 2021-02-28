فياض: وسائل تطبيق التقنية اللاتلامسية هدف جديد لجذب السائحين

كشفت eMarketer المتخصصة للأبحاث الفندقية، أن مستخدمي السفر يقضون وقتًا أطول على وسائل الإعلام الرقمية بمعدل 6.41 ساعة في اليوم مقارنةً بـ 5.30 ساعة يوميًا لجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف والمجلات، لذا يتعين على أصحاب الفنادق الآن الاعتماد على تطبيق استراتيجيات تسويق جديدة وتطويرات رقمية أكثر تحديدًا، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأكثر تقدمًا من الناحية التقنية داخل غرفة الفندق، وذلك بهدف المحافظة على البقاء في الصدارة.وقالت إن التقنية اللاتلامسية وأنظمة برامج الفنادق التي تم تطويرها وترقيتها وتطبيقات ضيوف ونزلاء الفنادق المتكاملة وغرف النزلاء الذكية مجرد بعض من أهم الاتجاهات التكنولوجية التي يجب على أصحاب الفنادق في الشرق الأوسط اعتمادها وتبنيها لجذب العملاء سواءّ الجدد أو الحاليينوأكد جوزيف فياض، مدير قسم تقنية المعلومات في مجموعة تايم العالمية، أن تفشي وباء (كوفيد-19) بلا شك أدى إلى تسريع الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لمواكبة احتياجات ومتطلبات مستخدمي السفر الذكي، وسيكون لتنفيذ وتبنّي التقنيات الغامرة التي توفر للضيوف جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الذكية التي تسمح لهم بدخول غرفهم بالفندق وتغيير درجة الحرارة والاتصال بالمصعد وحجز الرحلات وطلب خدمات الغرف الدور الأكبر في مساعدة الفنادق على التسريع من عملية التعافي والانتعاش وتحقيق التميز عن بقية منافسيها.وأشار إلى أن قيام مجموعة بإجراء وتطبيق الترقيات والتحديثات التقنية الجديدة لجذب مستخدمي السفر الذكي ونزلاء الفندق وضيوفه المهووسين بالتقنية، بحيث يشمل ذلك كل شيء ابتداءً من القوائم والضمانات الرقمية داخل الغرف إلى تطبيق الهاتف المحمول، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع مزود حلول الضيافة نيوركا (Neorcha)، والذي يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى الغرفة والتحكم بها والقيام بحجوزات للمطاعم والمنتجع الصحي.وأوضح أنه يتم أيضًا الاهتمام بتحقيق سعادة ورضا ضيوف ونزلاء الفندق من خلال أداة برمجية تسمح من خلالها لطاقم عمل خدمة النزلاء بإدارة جميع طلبات ومشاكل الضيوف والنزلاء على الفور من خلال تعيين الإدارة المناسبة لتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بكفاءة وجودة عالية، وذلكً في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بإطلاق بروتوكول التعقيم الجديد Sanitized & Ready الخاص بها بالشراكة مع مزود حلول النظافة Diversey فحسب، بل قدمت أيضًا مجموعة من المبادرات اللاتلامسية، والتي تشمل واحدة منها إمكانية تسجيل الوصول والمغادرة بدون تلامس، كما كشفت المجموعة أيضًا عن خطط لتنفيذ تدريب رقمي بهدف ضمان قدرة أعضاء فريق العمل على توجيه الاستراتيجيات المتعلقة ببيئة التكنولوجيا الرقمية.وأضاف: "لقد كان تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية في مجموعة تايم للفنادق أحد أساسيات نجاحنا على مر السنين، ومع دخول موجة جديدة من التكنولوجيا إلى هذه الصناعة، فقد أصبح من الضروري أن يكون لدينا الأشخاص المناسبين في المكان المناسب من أجل مواكبة وإجراء التغييرات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة.