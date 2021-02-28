ضبط عصابة سرقوا كابلات من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهم) مُحمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية).بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.