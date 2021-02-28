محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من رصف الطرق بسرعة بأعلى معايير الجودة

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، استمرار أعمال رصف الأنترلوك بالمدينة، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد طريق جسر نهر النيل بالسالمية استعدادًا لأعمال الرصف، وذلك لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.