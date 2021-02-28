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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد العام التونسي: «الجبناء» يُريدون إيصال رسالة بسرقة مقرنا في بنزرت

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:01 م
الاتحاد العام التونسي
الاتحاد العام التونسي
أمينة ذكى
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أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأحد، بيانًا ندد فيه بما تعرض له مقره المحلي بماطر في ولاية بنزرت، وفقا لما نقلته صحيفة «الشروق» التونسية.

وقال الاتحاد المحلي للشغل، إن المقر تعرض للخلع والعبث ببعض محتوياته وسرقة أغراض غير ذات قيمة، مشيرًا إلى أن ذلك يوحي أن الهدف لم يكن السرقة بل هي رسالة أرادها ممن وصفهم بـ«الجبناء» تهديدًا للمنظمة الشغيلة.

وشدد الاتحاد على تمسكه بضرورة الوصول إلى أصحاب الاعتداء والكشف عنهم، مؤكدا التزامه بواجب التحفظ احتراما للتحقيق الأمني، لافتًا إلى هذه الحادثة تأتي في سياق ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات تهجم وشيطنة من جهات معلومة.

يأتي هذا فيما كشف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، عن تعرضه لتهديد بالقتل، وفقا لتصريحاته لإذاعة «موازييك» التونسية.

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