ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما أسلحة في القاهرة
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:13 م
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بمنطقة محل سكنه، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس».
كما تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، مستقلًا دراجة نارية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول».
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، مستقلًا دراجة نارية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول».
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.