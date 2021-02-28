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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعينين: مشروع قانون «بوابة العمرة» ينظم السوق ويحفظ حقوق المعتمرين

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:58 ص
أبو العينين
أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة يعمل على تنظيم سوق العمرة، مشيدا بتحركات وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء والسماسرة، موضحا أنه سيكون لكل معتمر "باركود"، يحفظ حقوقه وتأمين النفقات والمصروفات.

وفي سياق آخر، أشاد وكيل البرلمان بالتحركات التي تقوم بها الحكومة والمجتمع الأهلي من أجل الصعيد، مثمنا افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، مضيفا أنه مستشفى عصرية، متابعا: "وزير السياحة يتصل برئيس الوزراء ويتخذ القرارات فورا حال وجود مشكلات، وهذا يعني التعامل السريع مع المشكلات والمبادرات التي تمس صعيد مصر".

وأضاف أبوالعينين: "ما رأيته في الصعيد يعني أننا أمام إعادة النظر في الأنشطة التي تأثرت بمشكلة السياحة بعد أزمة فيروس كورونا، وعلينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت الساحة أم لا، وإيجاد أنشطة بديلة".

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