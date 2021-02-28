الوطن البحرينية: بيان الاستخبارات الأمريكية بشأن خاشقجي «حرب ناعمة»

رصدت صحيفة الوطن البحرينية ردود الأفعال الرافضة لبيان الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي والذي اعتبرته وزارة الخارجية السعودية تدخلا في الشأن الداخلي السعودي، موضحة أن البيان وسيلة من وسائل الحرب الناعمة.وتابعت "كل ذلك متوقع، والبيان وسيلة من وسائل الحرب الناعمة، ولكن يفترض أن العرب والمسلمين والخليجيين على وجه الخصوص قد اكتسبوا الخبرة في التعامل مع هذه السياسات، والمناعة من الإصابة بالهلع منها"، مضيفة "تعلمنا من تجاربنا السابقة بأن أولئك يحترمون القوي في مواقفه، ولا يخضعون إلا لمن ثبت على سياساته ودافع عنها".