استهداف المحلات وماكينات الصرف الاَلي في أنحاء أثينا
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:56 ص
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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، أن العديد من البنوك والمتاجر في أنحاء العاصمة اليونانية أثينا تعرضت للتخريب خلال الليل.
وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن هناك ما لا يقل عن 5 أجهزة صراف آلي و4 منافذ للملابس في ضواحي ماروسي وبالايو فاليرو تضرروا وكذلك في أثينا نفسها.
وأضافت الصحيفة أنه لم تتوفر أي معلومات بشأن الاعتقالات حتى الآن.
وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن هناك ما لا يقل عن 5 أجهزة صراف آلي و4 منافذ للملابس في ضواحي ماروسي وبالايو فاليرو تضرروا وكذلك في أثينا نفسها.
وأضافت الصحيفة أنه لم تتوفر أي معلومات بشأن الاعتقالات حتى الآن.