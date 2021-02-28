تباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني خلال فبراير

تباطأ التعافي الاقتصادي الصيني خلال شهر فبراير الجاري، حيث عرقلت عطلات العام القمري الجديد إنتاج المصانع، كما أن القيود المفروضة على التنقل لاحتواء تفشي فيروس كورونا قلصت الإنفاق في قطاع الخدمات.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض لأدنى مستوى منذ تسعة أشهر ليصل إلى 50.6 نقطة مقارنة بـ 51.3 نقطة، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأحد.وتراجع مؤشر القطاعات التي لا تتعلق بالتصنيع، والذي يعكس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، ليصل إلى 51.4 نقطة، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ 52 نقطة.