برلماني يدعو لتعديل تشريعات الجامعات: لا تعترف بالدراسة «أون لاين»

طالب الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس المجلس الأعلى للجامعات سابقا ورئيس جامعة الجامعة العربية المفتوحة وعضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بتعديل تشريعات التعليم والجامعات للتوافق مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت منذ فترة طويلة.ولفت عبيد، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن قانون الجامعات الحالي مثلا يرفض الاعتراف بالشهادات التي أخذت عن بعد، فيما أصبح حاليًا كل التعليم حتى الأساسي عن بعد "عبر الإنترنت"، ما يستوجب تعديل هذه التشريعات بحيث يتم تقنين التعليم عن بعد، داعيًا مجلسي النواب والشيوخ لتعديل سريع لهذه التشريعات حتى لا تحدث أزمات قانونية تواجه الخريجين.