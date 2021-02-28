كلية التربية الرياضية بطنطا تستكمل الامتحانات التطبيقية والشفوية

عقدت كلية التربية الرياضية جامعة طنطا امتحاناتها التطبيقية والشفوية الخاصة بالفصل الدراسي الأول لطلاب كل من الفرقة الرابعة والثانية بنين وبنات تم خلالها اتخاذ إجراءات احترازية مشددة اشتملت على تنظيم دخول الطلاب بأعداد مخفضة ومقسمة على مدار اليوم كما تم التأكيد على كل الطلاب باتباع التعليمات الخاصة بالحفاظ عليهم من وباء كورونا من ارتداء كمامات واستخدام أجهزة تعقيم أمام كل لجنة وعلى البوابات وقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية وقبل دخول اللجان والمحافظة على عدم تكدس الطلاب باللجان داخل الكلية.وصرح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على توفير سبل الأمان ونجاح تطبيق كافة تعليمات المجلس الأعلى للجامعات وأنه تابع بنفسه خطوات سير الامتحانات بالكلية، كما وجه وكلاء الكلية بالتواجد المستمر والمرور على اللجان بمساعدة لجنتين للسير بالاجراءات الاحترازية تضم كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الإداريين كما تم توفير حجرات للعزل في حالة اكتشاف حالات بين الطلاب للتعامل معها طبيا.كما شدد حلويش على تعامله بحسم لكل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية سواء من الطلاب أو غيرهم، مؤكدًا حرصه التام على سلامة الطلاب والطالبات موضحا أنه أصدر توجيهات لأعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات بالتعامل مع الطلاب وفق الظروف الاستثنائية التي نمر بها متمنيا التوفيق لأبنائه الطلاب.