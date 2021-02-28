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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:53 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وتستمر على مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالي 860 ألف طفل بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

وتفقد المحافظ مركز صحة أسرة سان استيفانو، للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسر من رواد المركز على مدى التسهيلات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أهمية تلك الحملات التي تأتي في إطار رؤية الدولة وحرصها على توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها، وعلى رأسها الدكتورة هالة زايد، على جهودها المستمرة في تنفيذ الحملات القومية لرفع الحالة المناعية للأطفال.

وأضاف المحافظ أنه في ظل جائحة فيروس كورونا التي عانت منها دول العالم أجمع، استشعرنا جميعا قيمة وأهمية وجود التطعيمات في حياتنا للوقاية من الأمراض المستقبلية. ودور الدولة في توفير تلك التطعيمات لحماية أبنائها.

وحث الشريف المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لإعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القرى والأماكن النائية.

وأكد استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم إلى مديرية الصحة والسكان وإزالة أي معوقات لكي يتحقق المستهدف من تلك الحملة.

من جانبه؛ أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية، وتتم بواسطة 1886 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

ويبلغ إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية حوالى 4600 فرد، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.

وأكد أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسته للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فورى.
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
محافظ الإسكندرية يطمئن على بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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