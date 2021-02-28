محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تحسين مستوى النظافة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بطريقة لائقة ومميزة، لافتًا إلى مواصلة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتوزيع حاويات وصناديق القمامة بالميادين والشوارع ورفعها خلال حملات دورية ويومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.وأشار محتافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة،واستغلال كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، تماشيًا مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، موضحا أنه تم شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وشفط وإزالة الأتربة بشوارع وميادين مركز صدفا، بإشراف حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، ونائبه وذلك باستخدام المعدات الجديدة للكنس الآلي والتي وصلت مؤخرًا.ولفت المحافظ إلى استهداف عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمركز من بينها شارع الجيش، وأمام مستشفى صدفا المركزي، والمحكمة فضلًا عن الشوارع الفرعية ورفع القمامة من الحاويات والسلال التي تم توزيعها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد بعض الشوارع الترابية وغير المرصوفة، موضحًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة، مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على النظافة العامة.