«التضامن» تطلق تطبيق «مودة» على المحمول

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي المشرف على برنامج «مودة» للحد من حالات الطلاق، إنه يتم تجهيز تطبيق خاص ببرنامج «مودة» يتم تحميله على المحمول؛ ليسهل سرعة انتشاره بالنسبة للشباب.وأوضح عثمان، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أهم أهداف مشروع «مودة» هو تأهيل الشباب المقبل على الزواج، في نقاط محددة من ضمنها أن يتلقى المتدرب خلال التدريب محتوى مكون من عدة محاور تتمثل في الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وأهمية الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية، والفحص الطبي قبل الزواج.وأكد، أن أغنية محمد الشرنوبي «رحلة واحدة»، والتي تم طرحها ضمن برنامج «مودة» للحد من نسب الطلاق، حققت تفاعلًا كبيرًا جدا، ووصلت لـ18 مليون مشاهدة على «السوشيال ميديا»، حيث تدور كلمات الأغنية حول «كان فيه واحد وواحدة كانوا شركاء في رحلة واحدة والوقت الصعب عدى.. شوف رحمة ومودة».