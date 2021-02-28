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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:51 ص
لدكتور محمد سعد
لدكتور محمد سعد
هبه عويضه
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تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدارس الأول للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠، وتفقد عددا من لجان الامتحانات بإدارة وسط التعليمية، حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الامتحان واحد لجميع المواد الدراسية.

وبدأت الزيارة بمدرسة الشاطبي الميكانيكية يؤدي بها ٣٣٠ طالبًا الامتحانات في ١٧ لجنة فرعية
وظهرت اللجنة منضبطة، وتفقد سعد لجان الامتحانات بمدرسة عمرو عراقي محمد نصار الابتدائية محرم بك سابقا يؤدى بها ٧٩ طالبًا في ٧ لجان فرعية.

وسارت الامتحانات في جو من الهدوء ثم انتقل إلى مدرسة الإمام علي الابتدائية يؤدي بها ٥٩ طالبًا في ٤ لجان فرعية، وسارت اللجنة هادئة، ولم ترد أية شكاوى عن صعوبة الامتحان.

كما تم تفقد مدرسة دار الصفوة الابتدائية الملحقة على مدرسة الإمام على وبها عدد 41 طالبا في عدد 2 لجنة وكان عدد الحضور بها 36 طالبا.

وأشار محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي تحقق نواتج التعلم في جميع المواد، كذا تحقق الوزن النسبي لجميع المواد بالتوازي وليس مادة على حساب أخرى، وأن امتحانات الصف الثاني الثانوي، سارت بشكل منتظم في يومها الأول، وأدى الطلاب الامتحان إِلِكْتِرُونِيًّا بعد استجابة المنصة الامتحانية الإلكترونية في لجان مدارس المحافظة.

وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية، أدوا أمس السبت، امتحان اللغة العربية والأحياء، إِلِكْتِرُونِيًّا، وقد انتهت الفترة الأولى من امتحانات الصف الثانى الثانوى وقد سارت بشكل منتظم.

وشدد الدكتور محمد سعد على ضرورة تطبيق، كافة الإجراءات الاحترازية الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط
مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط

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