وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالقاهرة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة القاهرة، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.وأفاد التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (شركة سما الدولية للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات)، الكائن مقرها في شارع ناجي عيسى الطماوي، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة ( HARVARD BUSINESS CENTER) الكائن مقرها في (شارع محمد مندور، مدينة نصر)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.