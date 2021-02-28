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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة بنجلادش تطلق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على محتجين معارضين

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:50 ص
شرطة بنجلادش تطلق
شرطة بنجلادش تطلق الرصاص المطاطي
وكالات
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أصيب عشرات المتظاهرين بجروح اليوم الأحد بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على ناشطين من المعارضة بهدف منع احتجاجات جديدة على وفاة كاتب معروف في السجن، كما قالت الشرطة ومسؤول حزبي.

وأظهرت لقطات مباشرة لمحطة "تشانيل 24" التلفزيونية المحلية، طريقا أمام نادي الصحافة الوطني - موقع مفضل للاحتجاج في العاصمة دكا - يتحول إلى ساحة معركة فيما تقوم الشرطة بضرب المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

وقال نائب مفوض شرطة دكا سازادور الرحمن لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات اندلعت عندما قام ناشطون من الحزب الوطني المعارض في بنجلادش برشق حجارة ومهاجمة الشرطيين بأنابيب بلاستيكية، ما دفع الشرطة إلى الرد "بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع".

وأضاف "لم يأخذوا أي تصريح" لتنظيم تظاهرة مدافعا عن تحركات الشرطة لتفريق المحتجين.

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