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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

11 مارس.. جهاز تنمية المشروعات يُنظم معرض «البازار» للمشغولات اليدوية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:50 ص
المشغولات اليدوية
المشغولات اليدوية
دعاء أبو العزم
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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «البازار» للمشغولات اليدوية وديكورات المنازل، في الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس، بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يضم المعرض الآلاف من المنتجات اليدوية المتخصصة، بالإضافة إلى الملابس ومشغولات التللى والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الزجاجية والصدف والخوص ومفروشات أخميم وغيرها.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تنظيم معارض متخصصة للحرف اليدوية والتراثية بشكل منتظم على مدار السنة لدعم أصحاب المشروعات العاملين بهذا القطاع، وتسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وذوى الهمم.

وتعمل هذه المعارض في نفس الوقت على تعريف قطاع عريض من المجتمع خاصة من الشباب بهويتهم الثقافية والتنوع الذى تتمتع به الحضارة المصرية، والتعرف على المنتجات التي تتميز بها المحافظات المختلفة من خلال العروض الحية التى يقوم بها أصحاب المشروعات لتصنيع منتجاتهم فعليا أمام الزائرين، كما تتيح الفرصة لعدد كبير من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا القطاع للالتقاء وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التبادلية والتكاملية.

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