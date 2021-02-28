تفاصيل إقامة 3 مجمعات سكنية عملاقة بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، اليوم الأحد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موقع التجمع الأول السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ،لبدء الأعمال في إنشاء 33 عمارة سكنية، والتى تشمل 3168 وحدة، ضمن الـ 3 تجمعات سكنية التي سيتم إنشاؤها خلال عام، ليتسلمهم الحاجزين من أبناء العاصمة، لتنتهي معاناتهم التي استمرت طوال 17 سنة.وقال محافظ كفر الشيخ، إن الموقع الأول من بين التجمعات السكنية الثلاثة شهد بدء العمل لإنشاء 33 عمارة سكنية، تشمل 3168 وحدة، ضمن التجمعات السكنية الجديدة الـ3 بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، وصندوق تطوير العشوائيات لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك مساحات خالية تمثل ربع خالي من مدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارة،وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة،كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.وقال محافظ كفر الشيخ، كما سيبدأ العمل خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فدانًا، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين "، مؤكدًا أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم اقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الاسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فدانًا، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي"محور صبري القاضي"، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.وكذا محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.