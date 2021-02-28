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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1089 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا في بلغاريا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:48 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلغاريا 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 246 ألفا و716 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 8 آلاف و476 فحصا.

وأضافت أنه في آخر 24 ساعة، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 39 حالة ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و167 شخصا مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين في المقابل إلى 204 آلاف و448 حالة بعد شفاء 1643 من مرضى الفيروس خلال الساعات الماضية.

وأفادت بأن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج بوحدات العناية المركزة في المستشفيات وصل 340 حالة، لافتة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات المضادة للجائحة في بلغاريا، فقد تلقى 209 آلاف و760 شخصًا اللقاح حتى الآن.

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