سفير تركيا بالعراق: إيران آخر من يعطينا درسًا في احترام الحدود

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي، هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درسًا في احترام حدود العراق، وذلك ردًا على دعوة الأخير لتركيا لمغادرة العراق واحترام أراضيه في مقابلة مع موقع «رووداو» التابع لإقليم شمال العراق.وقال يلدز، «أعتقد أن السفير الإيراني آخر شخص يمكن أن يعطي تركيا درسا في احترام حدود العراق».يذكر أن مسجدي قد سبق وقال، «نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدًا أو أن تنتهك الأراضي العراقية. ما شأن تركيا في سنجار؟ هذا شأن داخلي ويجب على العراقيين أنفسهم حل تلك المسألة، ولا علاقة لتركيا باتخاذ قرار في هذا الخصوص».