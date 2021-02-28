الصحة: إقبال على موقع «لقاح كورونا».. و31 ألفا أكملوا البيانات
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:56 ص
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، شهد إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من إطلاق الموقع الإلكترونى.
وأوضحت المصادر لـ "الدستور" أن أكثر من 31 ألف مواطنين نجحوا في تسجيل بياناتهم بشكل مكتمل، في حين استقبل الموقع الآلاف من المواطنين والذين مازالوا يستكملون كافة الخطوات المطلوبة للحصول على لقاح كورونا.
وأكدت أنه يمكن تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http:www.egcovac.mohp.gov.eg، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.
وأوضحت المصادر لـ "الدستور" أن أكثر من 31 ألف مواطنين نجحوا في تسجيل بياناتهم بشكل مكتمل، في حين استقبل الموقع الآلاف من المواطنين والذين مازالوا يستكملون كافة الخطوات المطلوبة للحصول على لقاح كورونا.
وأكدت أنه يمكن تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http:www.egcovac.mohp.gov.eg، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.