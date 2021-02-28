بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ببني سويف

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأحد، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز صحة ثالث بندر بني سويف، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 3 مارس المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بإعداد بعمل تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يبلغ 566 ألف و444 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة،مشيرًا إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن استراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تعتمد على التجريع (التطعيم ) من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى بواسطة الفرق المتحركة والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال، وذلك خلال فترة الحملة التي تستمر على مدار 4 أيام متصلة.ورافق المحافظ خلال إطلاق فعاليات الحملة كل من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين بمديرية الصحة.