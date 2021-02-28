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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار «العائلة المقدسة»

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:42 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ووجه بإقامة حدائق.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير، ووضع بلاط الانترلوك، وإقامة بوابات، والانتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعاني إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية إليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم إلى ثلاث مراحل، وهي "مرحلة التحميل، مرحلة النخيل، مرحلة الأسفلت".

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوي على الحديقة العامة، وهي مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، فتم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار «العائلة المقدسة»
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار «العائلة المقدسة»
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار «العائلة المقدسة»
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار «العائلة المقدسة»

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