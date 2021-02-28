141 ألفًا و496 حالة إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بالسلطنة بلغ 141 ألفا و496 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 1570 حالة، بنسبة 11ر1%، والمتعافين 132 ألفا و459 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، إلى دخول 19 حالة جديدة المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 197 حالة، بينهم 67 شخصا في العناية المركزة.