وكيلة «تعليم كفر الشيخ»: لم نستقبل أي شكاوى بخصوص «السيستم»

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تخص "السيستم"، اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن الأمور تسير بهدوء وانتظام، وسط اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ "الدستور"، أنها قد قامت برفقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفقد عدد من الجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وأيضا لجان الصف الثاني الثانوي للاطمئنان علي سير الامتحانات داخل اللجان، مؤكدة أنه تم تشكيل غرفة عمليات طوارئ بالمديرية لرصد أي شكاوي أو مخالفات.وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الطلاب قد قاموا بتسجيل الدخول للامتحان بهدوء، متبعين كافة الضوابط ولاسيما ارتداء الكمامات، وأن التعقيم يتم باستمرار قبل وبعد الامتحانات.