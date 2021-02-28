«النواب» يحيل 7 طلبات مناقشة عامة للجان النوعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة 7 طلبات مناقشة عامةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى على إحالة 7 طلبات مناقشة عامة، يطالب فيها النواب لاستيضاح موقف الحكومة من عدد من القضايا الى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدًا لمناقشتها وجاءت الطلبات كالتالى:1. طلب مقدم من النائبة سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.2. طلب مقدم من النائب فتحى قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.3. طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.4. طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.5. طلب مقدم من النائبة فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.6. طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.7- طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.