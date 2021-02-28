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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيناس عبدالحليم تطالب باستغلال طاقات الشباب بالمبادرات المجتمعية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:35 ص
إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم
عائشة حسن
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طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وزارتي الشباب والرياضة والبيئة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، واستغلال طاقات الشباب والاستفادة بها للمشاركة في المبادرات المجتمعية التى تهدف لتنظيف وتجميل البيئة والأحياء، مشددة على ضرورة رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.

وطالبت عبدالحليم، بضرورة التوعية بالأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين والاستشهاد بقصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات، وعمل حملات التوعية والدور الإيجابي للمبادرات المجتمعية التي تساهم في إشراك المواطنين في تطبيق منظومة النظافة لضمان نجاحها واستمراريتها، مشيرة إلى أن الدولة ستشجع المبادرات المجتمعية لتفعيل منظومة النظافة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المبادرات الاجتماعية تعمل على ترسيخ الأفكار والانتماء لدى أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والمسئولية المجتمعية، وجعلهما أسلوب حياة يحافظ بها المواطنين على نظافة وجمال منطقتهم المتمثلة في الشارع الذى يقطنه، ما سينعكس ذلك على كل مظاهر الجمال والتحضر والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

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