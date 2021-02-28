رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«برلمانية الإصلاح والتنمية» تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:34 ص
النائب محمود عصام
النائب محمود عصام
أشرف لاشين
طباعة
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين، ما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًي تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري.

كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية، الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

لطيفة سالم: دعم أسرتي كان سببا في حبي للتاريخ

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم