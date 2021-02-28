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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خطر السلالة المتحورة.. تحذيرات من تفشي كورونا في كردستان العراق

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:34 ص
كورونا
كورونا
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حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، من ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأحد، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في إقليم كردستان ازدادت إلى الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي، موضحة أن مؤشرات الإصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة، داعية إلى الحذر والالتزام بالإرشادات الوقائية.

كانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، قررت مؤخرًا فرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية تصل إلى مليوني دينار عراقي؛ للحد من تفشي فيروس "كورونا".

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