خطر السلالة المتحورة.. تحذيرات من تفشي كورونا في كردستان العراق

حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، من ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة في الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأحد، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في إقليم كردستان ازدادت إلى الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي، موضحة أن مؤشرات الإصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة، داعية إلى الحذر والالتزام بالإرشادات الوقائية.كانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، قررت مؤخرًا فرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية تصل إلى مليوني دينار عراقي؛ للحد من تفشي فيروس "كورونا".