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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:33 ص
الامتحانات
الامتحانات
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، انتظام حضور 1676 طالبا وطالبة لأداء الامتحانات بنسبة 100%.

وقال النيلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن غرفة العمليات الرئيسية والفرعية الخاصة بالامتحانات لم تتلقى أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور حتى الأن، لافتا أن السيستم الإليكتروني الخاص بالامتحانات "شغال" وفتح مع جميع الطلاب منذ بداية الوقت لأداء الامتحان التي تسير حتى الآن بشكل طبيعي الذي يجري اليوم بـ 27 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بخمس مراكز على مستوى المحافظة.

وأضاف النيلي أنه جرى تفقد أعمال سير الامتحانات بمدارس الخارجة التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حيث تفقد النيلي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات، ومدرسة الخارجة الثانوية الجديدة للبنات، ومدرسة المروة التجارية بالخارجة، وتم التحدث مع مجموعة من الطالبات بالصف الثانى الثانوى حول المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدا لهم توفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والحرص الشديد من الجميع على تطبيق كافة الإجراءات وبما يضمن سلامة الجميع.
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد
بنسبة حضور 100% وسيستم شغال.. انتظام الامتحانات اليوم بالوادي الجديد

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