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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:32 ص
مشروعات «حياة كريمة»
مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
أحمد فودة
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى، حيث تابع الانتهاء من تبطين ترعة الدمنهورية بقرية الغريب بطول 2500 متر، بحضور المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى والمهندس عادل عبد القادر، مدير مديرية الري بالغربية.

وفي استجابةً سريعة لمطالب الأهالي، تفقد محافظ الغربية عدد من المشروعات المتوقفة بقرية الغريب، شملت مجمع الألبان ومجمع الخدمات المتوقفين منذ فترة طويلة، ووجه المحافظ بعمل مقايسة لتطويرهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد قطع الأراضي غير المستغلة بالقرية والمقرر الاستفادة منها ضمن المبادرة، وفي إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، تفقد المحافظ أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بقرية سنبو الكبرى بطول 20 كيلو متر داخل القرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير الامتحانات بمدارس كشك الثانوية العسكرية، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص.
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى
محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى

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