أجدابيا الليبية تعلن حالة الطوارئ بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا

أعلنت إدارة المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا حالة الطوارئ لظهور السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في المدينة.وأكدت إدارة المستشفى، في بيان اليوم الأحد، نشرته بوابة "الوسط" الإخبارية، ارتفاع عدد الحالات المصابة لديها جراء الفيروس المتحور، مهيبة بالمواطنين والجهات العامة والخاصة بالمدينة تطبيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.يذكر أن إجمالي الإصابات في ليبيا وصل إلى 118 ألف حالة، بينما يصل إجمالي الوفيات إلى 2150 حالة.