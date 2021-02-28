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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:29 ص
تعليم مطروح
تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، مجمعي الصفتي الابتدائي وباحثة البادية لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية، خلال تأدية طلاب الصف الرابع الامتحان المجمع على فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة وفي متناول الطلاب، لافتا إلى أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة والتدابير الوقائية المشددة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وأشار " سلامة" إلى أن "تعليم مطروح" شكل غرفة عمليات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية علي مستوى المدن، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية لرصد انضباط العملية الامتحانية، في كافة مدارس المحافظة وارسال تقرير يومي عن سير الامتحان.
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية
وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

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