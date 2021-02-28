ابنة سعد الجمال تؤدي اليمين الدستورية نائبًا بمجلس النواب خلفًا لوالدها

أدت أسماء سعد حسين الجمال اليمن القانونية والدستورية كنائب بمجلس النواب.جاء أداء اليمين القانونية والدستورية للنائبة بعد أن ورد خطاب القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد مطر، يفيد بتصعيد النائبة لتحل محل الراحل سعد الجمال، والذي نجح على قائمة في حب مصر لقطاع شمال وجنوب الصعيد والجيزة، ومقرها مديرية أمن الجيزة.وتمنى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، للنائبة التوفيق والسداد في مهام عملها البرلماني.