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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ابنة سعد الجمال تؤدي اليمين الدستورية نائبًا بمجلس النواب خلفًا لوالدها

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:41 ص
سعد حسين الجمال
سعد حسين الجمال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أدت أسماء سعد حسين الجمال اليمن القانونية والدستورية كنائب بمجلس النواب.

جاء أداء اليمين القانونية والدستورية للنائبة بعد أن ورد خطاب القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد مطر، يفيد بتصعيد النائبة لتحل محل الراحل سعد الجمال، والذي نجح على قائمة في حب مصر لقطاع شمال وجنوب الصعيد والجيزة، ومقرها مديرية أمن الجيزة.

وتمنى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، للنائبة التوفيق والسداد في مهام عملها البرلماني.

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