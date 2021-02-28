لبنان: استهداف السعودية بالطائرات والصواريخ يُعد انتهاكًا للقوانين الدولية

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الاعتداءات والهجمات الصاروخية البالستية وباستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، التي استهدفت المملكة العربية السعودية.واستنكرت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، جميع هذه الاعتداءات التي تطال أهدافا مدنية في المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض، مؤكدة رفض التام أي استهداف للمدنيين الأبرياء، وتعتبر هذا الاعتداء انتهاكا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين.وأضافت «وزارة الخارجية تشجب أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعرب عن كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها».