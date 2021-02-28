رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفي خصم 30% من رواتب موظفي الجهاز الإداري لخدمة «الراتب المقدم»

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:34 ص
المركز الإعلامي لرئاسة
المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة".

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أن خدمة "الراتب المقدم" هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدمًا، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتبارًا من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".

وفي سياق متصل، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" المؤمّنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وقد بدأت الدولة خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع بنوك: «مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي»، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

لطيفة سالم: دعم أسرتي كان سببا في حبي للتاريخ

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم