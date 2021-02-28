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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:25 ص
الجيشين الهندي والباكستاني
الجيشين الهندي والباكستاني
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أذاعته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن دولة الإمارات تربطها بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود البلدين للتوصل إلى هذا الإنجاز، مؤكدة أنها خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الاستقرار والازدهار في الإقليم والمنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بين البلدين الصديقين في كشمير، بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالطرق الدبلوماسية، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين في السلام والاستقرار والازدهار.

واتفقت الهند وباكستان في وقت سابق على التقيد الصارم باتفاق وقف إطلاق النار على خط التماس بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، حيث تكرر تبادل إطلاق النار في الأشهر الأخيرة.

وتوتر الوضع بين الهند وباكستان بعد 5 أغسطس 2019، بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء نظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير، وجعلهما اثنين من الأقاليم الاتحادية (الوحدات الإدارية التي لها حقوق أقل من الدولة)، حيث ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور، التي أعطت الولاية وضعا خاصا، وخاضت باكستان والهند خلال الصراع على كشمير 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.


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