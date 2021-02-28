منة فضالي تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها على «تويتر»

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة شتوية، وعلقت على الصور قائلة:" إن لم تحب نفسك فلن تكون قادرا علي حب أي شيء آخر، وإن لم تؤمن بنفسك فلن تكون قادرا على الإيمان بأي شيء آخر".يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".