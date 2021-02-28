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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«اعتذر وعتاب».. لماذا تصدرت ريهام عبد الغفور« ترند جوجل»؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:24 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور، مؤشرات البحث على محرك "جوجل" بعد اعتذارها لسكان الزمالك، بعد أن تحدثت في أحد البرامج عن رواية "ربع جرام" للكاتب عصام يوسف بمنطقة الزمالك، وروت أنه كان بعض الأشخاص القريبين منها في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان، ما أثار غضبا واسعا وعاتب بعض سكان المنطقة على التصريح.

وقالت الفنانة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي لا زالت تسكن هناك، باعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة، بكتب الكلام ده لأني لقيت (posts) بتتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي"، مؤكدة انها لم تقصد إهانة سكان الزمالك.

رواية ربع جرام مصرية حقيقة، للكاتب عصام يوسف، تدور أحداثها حول مجموعة من الأصدقاء بدأوا بتعاطي المخدرات في سن صغيرة ولكن تحول بهم الأمر إلى حد الإدمان، وتنتهي حياة كل منهم إما بالموت أو بمحاولات للعلاج ثم الانتكاسة مره أخرى، إلا بطل الرواية (صلاح) الذي يدخل المستشفى للعلاج ويتعافى بالفعل بعد معاناة شديدة مع الإدمان وإلحاق الضرر النفسي والمادي بكل من حوله.

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