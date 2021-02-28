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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الصين لدى العراق: تبرعنا بـ50 ألف جرعة من لقاح كورونا لبغداد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:22 ص
تشانج تاو
تشانج تاو
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قال السفير الصيني لدى العراق تشانج تاو، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده تبرعت مؤخرا للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وأضاف السفير تاو في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن الجانب الصيني يتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات العراقية المعنية حول نقل اللقاح وتسليمه، لافتا إلى أن اللقاح سيصل في الوقت القريب جدا إلى بغداد.. موضحا أن بلاده ستوفر المساعدات والتسهيلات اللازمة للجانب العراقي لشراء اللقاح الصيني.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية سلمت مؤخرا 56 سيارة إسعاف و200 مولد كهربائي للحكومة العراقية.. متمنيا أن تساهم المساعدات المذكورة أعلاه في مساعدة الشعب العراقي على هزيمة الوباء.

وأكد السفير الصيني أن التضامن والتعاون أقوى سلاح للتغلب على الوباء رغم أن اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" تطورت بسرعة قياسية.. مشددا على أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة لتسوية عجز الطاق

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