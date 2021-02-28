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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إيرانية: السفينة الإسرائيلية قد تكون استهدفت من «محور المقاومة»

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:20 ص
السفينة الإسرائيلية
السفينة الإسرائيلية
وكالات
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ألمحت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة اليوم الأحد، إلى أن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان، قد تكون استهدفت من قبل "محور المقاومة"، في إشارة إلى الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة.

وكانت سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتعنى بالأمن البحري.

وكتبت "كيهان" على صفحتها الأولى الأحد، نقلا عن "خبراء عسكريين" لم تسمهم، أن "السفينة المستهدفة في خليج عمان هي سفينة عسكرية تعود الى الجيش الإسرائيلي"، وكانت تقوم "بجمع معلومات عن الخليج الفارسي وبحر عمان، عندما تم استهدافها في طريق العودة".

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