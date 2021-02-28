محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محمد فهمي، مدير إدارة المحاجر، وأسامة أحمد، مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، وتناول اللقاء مقترحات تطوير مشروع الرصف التابع للمحافظة لتلبية الاحتياجات المحلية بالتنسيق مع إدارة المحاجر والمساهمة في تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة بواسطة الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع.وشدد محافظ أسيوط على استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة المشروع ودعمه ببعض المعدات المهمة، لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة للمشروع في أسرع وقت بجودة ومواصفات عالية لتنفيذ خطط الرصف وتطوير بالمحافظة وفقًا لخطط الأولويات والاحتياجات، وذلك لخلق شرايين للتنمية بمختلف المراكز والمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.كان المحافظ قد وافق على إنشاء إدارة للمحاجر لضمان حقوق العاملين بالمشروع، بعد إعادة هيكلته وتنظيم الاستفادة من القدرات البشرية للعاملين في المحاجر، بعد تطوير قدرتها في إطار تنمية وتطوير المشروعات في المحافظة وزيادة الإيرادات واستكمال خطط التنمية وتحقيق لخطة التنمية المستدامة.