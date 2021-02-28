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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:19 ص
الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
الفيوم - زينب علاء
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انطلقت صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الفيوم، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات انطلاق الحملة بالمركز الطبي الحضري بمنطقة الكيمان، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا؛ للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم (فيديو)
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم (فيديو)
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم (فيديو)
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم (فيديو)

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