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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:18 ص
تطعيم أطفال كفر الشيخ
تطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل
عمرو الشامي
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انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكفرالشيخ، وبدأت فرق العمل في الانتشار في أرجاء محافظة كفرالشيخ، والتي من المستهدف تطعيم 543782 طفلا من الفئة العمرية من عمر يوم لعمر خمس سنوات وعدد الفرق 1150 فريقا على مستوى 237 وحدة صحية.

وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، العمل بالإدارات الصحية على توزيع الكميات على الوحدات الصحية والفرق المتحركة، حسب المستهدف لكلا منها وترقيم الكلومن وكتابة كامل البيانات للفرق الثابتة والمتحركة وكذلك الكراسات من قبل فرق الإشراف.

وتستمر عملية الإعلان عن الحملة عن طريق مسيرة للسيارة المتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة والإعلان عن الحملة وأهمية التطعيم، وتؤكد على توفر التطعيم في الوحدات الصحية ومع الفرق المتحركة في الشارع.
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)
انطلاق 1150 فرقة صحية لتطعيم أطفال كفر الشيخ ضد الشلل (صور)

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