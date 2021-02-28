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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تختتم دورة «تشخيص أمراض الدواجن»

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:16 ص
الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني
عبدالناصرمحمد
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اختتمت اليوم الأحد، الدورة التدريبية التى نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية - معمل المنصورة تحت عنوان "تشخيص أمراض الدواجن وأخذ العينات عن طريق التشريح".

عقدت الدورة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وحضر الدورة 20 متدربًا من خريجى كلية الطب البيطرى دفعة 2020، وقد أشاد المتدربون بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى تلك الدورة لتجهيزهم للعمل بمزارع الدواجن.

وصرح د. ممتاز شاهين مدير المعهد بأن تلك الدورات يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الذى يتابع باستمرار تنفيذ تلك الدورات لمساعدة الطلبة وحديثى التخرج لتجهيزهم لسوق العمل.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى تعقد بالمعهد دورات عملية لتدريب الطلبة والأطباء على التشخيص والعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم التشخيصية ويتم متابعتهم وإرشادهم لحل المشاكل التى قد تواجههم فى الحقل، وفى ذات السياق يتم تدريبهم على تشخيص أمراض الدواجن عن طريق التشريح والوسائل التشخيصية الحديثة.

وفى نهاية الدورة التدريبية التى اختتمت باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس وجه شاهين، الشكر للمدربين وطالبهم بالمزيد من العمل لإنجاح الدور الخدمى والتوعوي الذى يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المختلفة.

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