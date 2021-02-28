هند رشاد تهنئ «الشوادفي» بجائزة زراعة الأعضاء: رمز مشرف لمصر

وجهت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، التهنئة للدكتور أحمد الشوادفي منصور، المدرس بقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، لفوزه بأعلى جائزة فى زراعة الأعضاء، ودرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء، والـ NHS البريطانية؛ متمنيه له التوفيق والمزيد من النجاحات.وأكدت رشاد، في بيان، أن حصول منصور على الجائزة في زراعة الأعضاء يؤكد التقدير لقيمة العلم ومكانة العلماء المصريين بالخارج، كما أن أطباء معهد الكبد القومى يحرصون دائمًا على تحقيق مراتب متقدمة في الأوساط الطبية العالمية.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال أسبوع واحد، تمكن 4 علماء مصريين من رفع راية بلدهم عالية، من خلال حصدهم الجوائز العلمية في بلدان مختلفة، وفي شتي المجالات، مؤكدة أن أبناء المصريين في الخارج يحرصون دائمًا على أستغلال علمهم لإفادة البشرية باختراعات مهمة، ليصبحوا رموزًا مشرفة لمصر، بعدما خرجوا من رحم البلد، حاملين على كاهلهم راية العلم حتى عادوا ناجحين.