رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هند رشاد تهنئ «الشوادفي» بجائزة زراعة الأعضاء: رمز مشرف لمصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:15 ص
لنائبة هند رشاد،
لنائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
طباعة
وجهت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، التهنئة للدكتور أحمد الشوادفي منصور، المدرس بقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، لفوزه بأعلى جائزة فى زراعة الأعضاء، ودرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء، والـ NHS البريطانية؛ متمنيه له التوفيق والمزيد من النجاحات.

وأكدت رشاد، في بيان، أن حصول منصور على الجائزة في زراعة الأعضاء يؤكد التقدير لقيمة العلم ومكانة العلماء المصريين بالخارج، كما أن أطباء معهد الكبد القومى يحرصون دائمًا على تحقيق مراتب متقدمة في الأوساط الطبية العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال أسبوع واحد، تمكن 4 علماء مصريين من رفع راية بلدهم عالية، من خلال حصدهم الجوائز العلمية في بلدان مختلفة، وفي شتي المجالات، مؤكدة أن أبناء المصريين في الخارج يحرصون دائمًا على أستغلال علمهم لإفادة البشرية باختراعات مهمة، ليصبحوا رموزًا مشرفة لمصر، بعدما خرجوا من رحم البلد، حاملين على كاهلهم راية العلم حتى عادوا ناجحين.

موضوعات متعلقة

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)