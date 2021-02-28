مواطن يبحث عن سكن يحميه من الأمطار: أحلم بوظيفة ثابتة

"أنا حلمي هو الحصول على وظيفة ثابتة لكي استطيع العيش منها والإنفاق على أسرتي المكونة من 7 أفراد، وسكن مناسب لي يحميني من برد الشتاء القارص وسقوط الأمطار المستمرة والتي تتسرب من السقف الخشبي". بهذه الكلمات بدأ محروس فهمي محمد، 41 سنة، عامل، كلامه.وتابع: "أنا أقيم بقرية بهيج منذ فترة وأعمل باليومية على باب الله، وأمتلك 5 أطفال في مراحل عمرية مختلفة وزوجتي، وأسكن في منزل إيجار، وتم إدراجه في مبادرة حياة كريمة، وأنا لا امتلك أموالا لكي أسكن في منزل آدمي يوفر لأسرتي الأمن والأمان لكي يحميني من برودة الجو والأمطار الغزيرة التي لا تتوقف طوال موسم الشتاء الذي يؤدي إلى غرق المنزل بسبب عدم وجود سقف مناسب يمنع تسرب مياه الأمطار علينا أثناء نومنا أو جلوسنا في الغرف".وأضاف "وأطالب المسؤولين بتوفير مسكن مناسب لي ولأبنائي، وبشكر الرئيس على هذة المبادرة التى تكفل القرى النائية التي ظلت خارج الخدمة منذ عدة سنوات ماضية لا أحد يهتم بها من المسؤولين".وأعرب عن سعادته بإدراج قريته ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، المشروع القومي لتطوير القرى، والذي يشمل من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.