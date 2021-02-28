أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشاطا للرياح على جنوب سيناء.وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.وحذر شاهين من التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، وحذر كذلك من تخفيف الملابس خاصة أننا في فصل الشتاء حتى 20 مارس المقبل.ويشهد الاثنين أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتستمر الأمطار الخفيفة حتى يوم الثلاثاء مع نشاط الرياح.